Oddo BHF reprend la couverture d'Eutelsat après la recapitalisation

Oddo BHF reprend la couverture d'Eutelsat avec une opinion "neutre" et un objectif de cours de 1,7 euro, contre 2,6 euros précédemment, à la suite de la recapitalisation de 1,5 milliard d'euros de l'opérateur de satellites.

"Cette opération était vitale pour financer les constellations futures (environ 4 MdsEUR d'ici 2030), au prix toutefois d'une forte dilution du nombre d'actions", reconnait l'analyste, qui salue néanmoins la structure bilancielle renforcée.



Oddo BHF maintient une opinion "neutre" dans l'attente d'une croissance du carnet d'ordre de basse orbite ("LEO") enfin suffisante pour compenser le recul de l'activité historique ("GEO") et au regard des forts investissements sur 2025-2030.



Le bureau d'études a ajusté son objectif de cours à 1,7 euro sur Eutelsat, après la hausse du nombre d'actions de 148%, sur la base d'un multiple EBITDA 2026 de 4,8 fois (proche de SES) et de la valeur des actifs d'infrastructure.