Oddo BHF reste à neutre sur BMW mais relève légèrement sa cible de cours

BMW s'illustre à Francfort avec un gain de 2,13%, à 83,13 euros, et fait mieux que le DAX 40, son indice de référence. Le constructeur automobile a dévoilé ses résultats trimestriels il y a deux jours et Oddo BHF analyse cette publication.

Les analystes estiment que les comptes dévoilés ont été inférieurs aux attentes sur l'Ebit (-11% par rapport au consensus). En outre, les résultats continuent d'afficher une forte contraction annuelle impactés notamment par les prix, les taxes douanières, les volumes, le change, la hausse des coûts des matières premières, partiellement compensés par la baisse des coûts.



Oddo BHF note toutefois que la marge est ressortie supérieure aux attentes et que BMW a maintenu ses objectifs financiers annuels.



Les analystes ont ajusté leurs prévisions afin d'intégrer une meilleure performance sur la marge auto attendue à 4,8%, contre 4,7% précédemment, avec un consensus à 4,6%. Ils ont également relevé de 2% leur objectif de l'Ebit auto, qui se situe désormais 3% au-dessus du consensus VisibleAlpha. En revanche, l'Ebit du groupe a été abaissé de 3%.



En conséquent, la recommandation d'Oddo BHF reste à neutre, mais la cible de cours a été légèrement augmenté de 73 à 75 euros.