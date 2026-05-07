Oddo BHF reste à neutre sur BMW mais relève légèrement sa cible de cours
BMW s'illustre à Francfort avec un gain de 2,13%, à 83,13 euros, et fait mieux que le DAX 40, son indice de référence. Le constructeur automobile a dévoilé ses résultats trimestriels il y a deux jours et Oddo BHF analyse cette publication.
Les analystes estiment que les comptes dévoilés ont été inférieurs aux attentes sur l'Ebit (-11% par rapport au consensus). En outre, les résultats continuent d'afficher une forte contraction annuelle impactés notamment par les prix, les taxes douanières, les volumes, le change, la hausse des coûts des matières premières, partiellement compensés par la baisse des coûts.
Oddo BHF note toutefois que la marge est ressortie supérieure aux attentes et que BMW a maintenu ses objectifs financiers annuels.
Les analystes ont ajusté leurs prévisions afin d'intégrer une meilleure performance sur la marge auto attendue à 4,8%, contre 4,7% précédemment, avec un consensus à 4,6%. Ils ont également relevé de 2% leur objectif de l'Ebit auto, qui se situe désormais 3% au-dessus du consensus VisibleAlpha. En revanche, l'Ebit du groupe a été abaissé de 3%.
En conséquent, la recommandation d'Oddo BHF reste à neutre, mais la cible de cours a été légèrement augmenté de 73 à 75 euros.
Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de voitures haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de voitures (73,2%) : 2 463 681 unités vendues en 2025, sous les marques BMW (2 169 739), MINI (288 278) et Rolls-Royce (5 664) ;
- prestations de financement des ventes (24,8%) ;
- vente de motocycles (2%) : motos de 650 cm3 à 1 200 cm3 de cylindrée (202 563 unités vendues sous la marque BMW).
A fin 2025, le groupe dispose de 33 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (13,9%), Europe (30,8%), Chine (18,6%), Asie (10,3%), Etats-Unis (20,2%), Amériques (3,8%) et autres (2,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.