Dans une note, Oddo BHF revient sur la publication trimestrielle de GlaxoSmithKline, le titre a terminé la séance de vendredi, les marchés étaient ouverts en Grande-Bretagne, sur un repli de 1,43%, à 1 901 pence.
Oddo BHF souligne que la croissance de 5%, à taux de change constants, à 7,6 milliards de livres sterling, a été globalement conforme aux attentes, principalement grâce à des vaccins plus performants qu'anticipé. Parmi les produits, le Shingrinx, vaccin contre le zona, a notamment bénéficié d'un effet de stock positif à la suite du lancement de la seringue préremplie plus pratique d'emploi.
En revanche, les analystes ont relevé que le portefeuille de produits matures (32% du chiffre d'affaires) continue de décliner légèrement plus rapidement que prévu (-6%).
Au niveau des bonnes nouvelles, le résultat d'exploitation a dépassé les attentes de 8% selon Oddo BHF, mais la moitié de cette performance est liée à un élément exceptionnel (le paiement d'un règlement à l'amiable).
Les analystes estiment que la croissance en 2026 sera plus modérée qu'en 2025, et malgré une valorisation attractive, GSK doit encore améliorer sa visibilité sur sa croissance à moyen terme, qui reste plus faible que celle du secteur.
La recommandation est à neutre, avec un objectif de cours de 1 880 pence.
GSK plc est une société biopharmaceutique mondiale. Les segments de la société comprennent les opérations commerciales et la recherche et le développement. Elle développe des médicaments contre le cancer pour les patients, notamment le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre et le myélome multiple. Ses domaines de produits comprennent les vaccins, les médicaments spécialisés et la médecine générale. Elle s'attache également à répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits des patients souffrant d'affections respiratoires et inflammatoires. Son portefeuille de vaccins comprend plus de 20 vaccins qui aident à protéger les personnes contre une série de maladies et d'infections, notamment la méningite, le zona et la grippe, entre autres. Ses médicaments spécialisés sont également engagés dans le développement de médicaments pour les maladies respiratoires et le VIH. Ses médicaments généraux comprennent des médicaments inhalés pour l'asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, des antibiotiques et des médicaments pour les maladies de la peau. Elle développe des oligonucléotides thérapeutiques pour l'hépatite B chronique et les maladies stéatosiques du foie, ainsi que pour d'autres domaines thérapeutiques en dehors des maladies du foie.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.