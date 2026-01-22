De la publication du CA retail du 3e trimestre comptable, l'analyste retient l'accélération de la croissance comparable en Asie par rapport au 2e trimestre, avec notamment une Grande Chine qui passe de +3% à +6% entre les 2 trimestres.

Malgré cette bonne tenue de l'Asie jugée "plutôt encourageante", le bureau d'études laisse globalement inchangées ses prévisions annuelles d'EBIT pour les exercices 2025-26 et 2026-27 de la maison de luxe britannique.

Le nouvel objectif de cours, inférieur de 10% environ aux cours récents, conduit Oddo BHF à réitérer son opinion prudente. Il n'est pas convaincu à ce stade que la franchise puisse suivre sur la durée la trajectoire de croissance du marché du luxe.