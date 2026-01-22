Oddo BHF reste à "sous-performance" sur Burberry, mais relève sa cible
Oddo BHF réaffirme son opinion "sous-performance" sur Burberry tout en relevant son objectif de cours de 1080 à 1150 pence, la prise en compte de paramètres de marché plus favorables lui permettant de remonter sa valorisation par DCF.
De la publication du CA retail du 3e trimestre comptable, l'analyste retient l'accélération de la croissance comparable en Asie par rapport au 2e trimestre, avec notamment une Grande Chine qui passe de +3% à +6% entre les 2 trimestres.
Malgré cette bonne tenue de l'Asie jugée "plutôt encourageante", le bureau d'études laisse globalement inchangées ses prévisions annuelles d'EBIT pour les exercices 2025-26 et 2026-27 de la maison de luxe britannique.
Le nouvel objectif de cours, inférieur de 10% environ aux cours récents, conduit Oddo BHF à réitérer son opinion prudente. Il n'est pas convaincu à ce stade que la franchise puisse suivre sur la durée la trajectoire de croissance du marché du luxe.
Burberry Group plc est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires haut de gamme. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution au détail (84,3%) : activité assurée, à fin mars 2025, au travers d'un réseau de 455 magasins répartis entre magasins détenus en propre (229 ; enseigne Burberry), magasins sous concession (139), magasins franchisés (33) et autres (54) ;
- distribution en gros (13%) ;
- vente sous licence (2,7%).
Le CA (hors vente sous licence) par famille de produits se ventile entre accessoires (35,1%), vêtements pour hommes (30,6%), vêtements pour femmes (30%) et vêtements pour enfants (4,3%).
La répartition géographique du CA (hors vente sous licence) est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Inde-Afrique (35,2%), Asie-Pacifique (43,5%) et Amériques (21,3%).
