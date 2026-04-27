Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours rehaussé à 68 dollars

Oddo BHF réitère sa recommandation surperformance sur le titre SLB avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 68 dollars, après la publication des résultats du premier trimestre de la multinationale de services et équipements pétroliers.

La cible est basé sur un multiple de PE (Price-to-Earnings Ratio) 12 mois anticipé de 20x (en ligne avec le multiple moyen observé ces 20 dernières années, hors période COVID-19). "Auparavant nous retenions un multiple de 19x mais compte tenu de la situation géopolitique et des perspectives de rebond d'activité renforcées nous revenons à 20x", explique l'analyste.



Les fondamentaux sont en nette amélioration tant en Amérique du Nord (cycle court) qu'à l'International (projets cycle long puis une phase de reconstruction) lui permettant d'afficher une hausse annuelle moyenne de son EBITDA 2026/2028e de près de 8%.



Selon SLB, le conflit au Moyen-Orient a accéléré le rééquilibrage du marché pétrolier tout en révélant des vulnérabilités critiques au sein de la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale. De nombreux pays devraient privilégier la diversification de leurs approvisionnements, investir dans l'exploration et le développement de leurs ressources nationales, et reconstituer leurs réserves stratégiques une fois le conflit apaisé.



En outre, la société devrait bénéficier de la remise en état de capacités de production au Moyen-Orient et les investissements dans les projets à cycle court en Amérique du Nord et en Amérique latine sont exacerbés. Ceci est également favorable pour des projets à cycle long, notamment sur les marchés de l'offshore en eaux profondes.



"En l'absence d'un conflit prolongé entraînant un ralentissement économique et une chute de la demande, ces mesures d'adaptation de l'offre confortent la conviction d'une reprise généralisée des marchés amont en 2027 et 2028", signale Oddo BHF.



Vendredi, SLB a publié ses résultats sur les trois premiers mois de 2026.



Le BPA ajusté s'élève à 0,52 USD, en recul de 28% en glissement annuel. L'EBITDA ajusté atteint les 1,77 MdUSD en baisse de 12%, soit une marge de 20,3% contre 23,8% un an auparavant.



En revanche, le chiffre d'affaires est en hausse de 3% d'une année sur l'autre à 8,72 MdsUSD, grâce à l'acquisition de ChampionX sans laquelle ses revenus auraient au contraire diminué de 7%.