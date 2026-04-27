Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours rehaussé à 68 dollars
Oddo BHF réitère sa recommandation surperformance sur le titre SLB avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 68 dollars, après la publication des résultats du premier trimestre de la multinationale de services et équipements pétroliers.
La cible est basé sur un multiple de PE (Price-to-Earnings Ratio) 12 mois anticipé de 20x (en ligne avec le multiple moyen observé ces 20 dernières années, hors période COVID-19). "Auparavant nous retenions un multiple de 19x mais compte tenu de la situation géopolitique et des perspectives de rebond d'activité renforcées nous revenons à 20x", explique l'analyste.
Les fondamentaux sont en nette amélioration tant en Amérique du Nord (cycle court) qu'à l'International (projets cycle long puis une phase de reconstruction) lui permettant d'afficher une hausse annuelle moyenne de son EBITDA 2026/2028e de près de 8%.
Selon SLB, le conflit au Moyen-Orient a accéléré le rééquilibrage du marché pétrolier tout en révélant des vulnérabilités critiques au sein de la chaîne d'approvisionnement énergétique mondiale. De nombreux pays devraient privilégier la diversification de leurs approvisionnements, investir dans l'exploration et le développement de leurs ressources nationales, et reconstituer leurs réserves stratégiques une fois le conflit apaisé.
En outre, la société devrait bénéficier de la remise en état de capacités de production au Moyen-Orient et les investissements dans les projets à cycle court en Amérique du Nord et en Amérique latine sont exacerbés. Ceci est également favorable pour des projets à cycle long, notamment sur les marchés de l'offshore en eaux profondes.
"En l'absence d'un conflit prolongé entraînant un ralentissement économique et une chute de la demande, ces mesures d'adaptation de l'offre confortent la conviction d'une reprise généralisée des marchés amont en 2027 et 2028", signale Oddo BHF.
Vendredi, SLB a publié ses résultats sur les trois premiers mois de 2026.
Le BPA ajusté s'élève à 0,52 USD, en recul de 28% en glissement annuel. L'EBITDA ajusté atteint les 1,77 MdUSD en baisse de 12%, soit une marge de 20,3% contre 23,8% un an auparavant.
En revanche, le chiffre d'affaires est en hausse de 3% d'une année sur l'autre à 8,72 MdsUSD, grâce à l'acquisition de ChampionX sans laquelle ses revenus auraient au contraire diminué de 7%.
SLB N.V. (ex Schlumberger N.V.) est le 1er prestataire mondial de services pétroliers à destination des industries d'exploration et de production de pétrole et de gaz. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente d'équipements et de systèmes de production pétroliers (39,6%) ;
- développement et construction de puits (35,2%) ;
- vente de solutions et de services d'optimisation de la performance et du rendement des réservoirs (11.4%) ;
- vente de solutions numériques et de services technologiques et géophysiques (7,9%) : vente de logiciels, acquisition et traitement de données sismiques, prestations conseil en caractérisation des réservoirs, vente de solutions d'information, gestion des infrastructures informatiques, etc.
- autres (5,9%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (59,4%) et de services (40,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (21%), Moyen-Orient et Asie (34,2%), Europe-Afrique-Russie (26,8%), Amérique latine (17,2%) et autres (0,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.