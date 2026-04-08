Pour Oddo BHF, par ailleurs, les dernières tendances de prix le rendent un peu plus optimiste : "Nous relevons aujourd'hui nos estimations d'EBITDA ajusté 2026 de 1,5% à 8,1 MdsUSD". La hausse tient également compte d'hypothèses de prix moins élevées des droits carbone en Europe dans un contexte de pression exercée par les acteurs publics de réduire ces coûts.