Oddo BHF reste à surperformance et relève son objectif de cours à 60 euros sur ArcelorMittal
Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance et a rehaussé sa cible de 58 à 60 euros. "Le titre pourrait rester volatile en fonction des avancées et des reculs sur le conflit au Moyen-Orient mais nous pensons qu'il conserve des facteurs solides de résilience avec l'amélioration de la compétitivité due à l'énergie et au CBAM et les hausses de volumes attendues du renforcement du cadre protectionniste à partir du 1er juillet. Ces éléments continuent de jouer favorablement pour les investisseurs avec qui nous avons échangé au cours des dernières semaines", a expliqué le broker pour justifier sa décision.
Publié le 08/04/2026 à 15:25