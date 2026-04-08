Oddo BHF reste à surperformance et relève son objectif de cours à 60 euros sur ArcelorMittal

Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance et a rehaussé sa cible de 58 à 60 euros. "Le titre pourrait rester volatile en fonction des avancées et des reculs sur le conflit au Moyen-Orient mais nous pensons qu'il conserve des facteurs solides de résilience avec l'amélioration de la compétitivité due à l'énergie et au CBAM et les hausses de volumes attendues du renforcement du cadre protectionniste à partir du 1er juillet. Ces éléments continuent de jouer favorablement pour les investisseurs avec qui nous avons échangé au cours des dernières semaines", a expliqué le broker pour justifier sa décision.

Pour Oddo BHF, par ailleurs, les dernières tendances de prix le rendent un peu plus optimiste : "Nous relevons aujourd'hui nos estimations d'EBITDA ajusté 2026 de 1,5% à 8,1 MdsUSD". La hausse tient également compte d'hypothèses de prix moins élevées des droits carbone en Europe dans un contexte de pression exercée par les acteurs publics de réduire ces coûts.