Oddo BHF reste à surperformance sur Engie et maintient sa cible
Oddo BHF maintient son opinion à surperformance sur Engie et maintient sa cible à 33 euros. Le broker justifie sa décision par le rapport 2026 da la CRE (Commission de régulation de l'énergie), favorable pour l'énergéticien français, sur l'avenir des infrastructures gazières à l'horizon 2050.
Dans ce rapport, la CRE fait savoir que "en 2026, la France dispose d'infrastructures gazières (réseaux de transport et de distribution, installations de stockage, terminaux méthaniers) de qualité, utiles et sécurisées, qui desservent un grand nombre de consommateurs (environ dix millions de clients résidentiels) en gaz naturel".
Lors d'une conférence organisée à la suite de la publication de ce rapport, la CRE a rappelé que la transition énergétique ne signifie pas la disparition du gaz mais son évolution vers un système plus restreint et davantage décarboné. Dans l'ensemble des scénarios étudiés, un réseau gazier demeure indispensable pour accompagner le développement des gaz renouvelables et bas-carbone, répondre aux besoins des usages industriels difficiles à électrifier, garantir la sécurité d'approvisionnement et apporter de la flexibilité au système énergétique.
La CRE retient par ailleurs une hypothèse d'autosuffisance gazière en 2050, reposant sur une production croissante de gaz renouvelables (de 165 à 301 TWh selon les scénarios), ce qui conforte le rôle des infrastructures régulées d'Engie dans le mix énergétique de long terme. Ce rapport lève ainsi une incertitude majeure face au risque d'"effet de ciseau" financier : en dépit d'une diminution anticipée de la consommation globale de gaz, les infrastructures devront être maintenues et financées.
"Nous considérons ce rapport et les commentaires apportés par la CRE lors de la conférence comme globalement favorables pour Engie. Si la baisse structurelle de la consommation de gaz demeure un défi de long terme, la CRE confirme que les infrastructures de distribution, de transport et de stockage resteront des composantes essentielles du système énergétique français et que leur adaptation sera progressive. Le maintien d'investissements significatifs dans les réseaux, quel que soit le scénario retenu par la CRE, ainsi que l'évolution graduelle du cadre tarifaire renforcent selon nous la visibilité des actifs régulés de GRDF, GRTgaz (NaTran) et Storengy", a relevé Oddo BHF.
GRDF (société de distribution de gaz) NaTran (gestionnaire de réseau de transport de gaz ou assimilé en France) et Storengy (société de stockage du gaz naturel) sont les trois filiales historiques d'Engie qui gèrent l'ensemble de la chaîne des infrastructures de gaz en France.
En Bourse, Engie affiche l'une des plus fortes progressions du CAC 40, gagnant 0,75% à 26,75 EUR.
ENGIE est un acteur majeur de la transition énergétique dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Avec plus de 90 000 collaborateurs présents dans 30 pays, le groupe couvre l'ensemble de la chaine de valeur de l'énergie, de la production à la vente, en passant par les infrastructures. ENGIE regroupe plusieurs activités complémentaires : la production d'électricité et de gaz renouvelables, les actifs de flexibilité et notamment les batteries, les réseaux de transport et de distribution de gaz et d'électricité, les infrastructures énergétiques locales (réseaux de chaleur et de froid) et la fourniture d'énergie aux clients particuliers, collectivités ou entreprises.
Chaque année, ENGIE investit en moyenne 12 MdsEUR par an pour faire avancer la transition énergétique et atteindre son propre objectif de net zéro carbone en 2045.
Le CA réalisé en 2025 s'élève à 71,9 MdsEUR. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, Euronext Sustainable - Europe 120 / France 20, CAC 40 ESG, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select et Stoxx Europe 600 ESG-X).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.