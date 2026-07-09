Oddo BHF reste à surperformance sur Scor avant les résultats du 2e trimestre
Oddo BHF réitère sa recommandation "surperformance" sur Scor avec un objectif de cours de 36 EUR, à l'approche de la publication, prévue le 30 juillet, des résultats du réassureur au titre du 2e trimestre 2026.
Le bureau d'études indique anticiper un résultat net en baisse de 35% à 147 MEUR, proche du consensus, marqué par l'arbitrage Covéa (impact de -50 MEUR) et par la fin (non-exercice) de l'option de rachat des titres Scor détenus par Covéa.
"Scor continue de bénéficier d'une très forte rentabilité technique en dommages et nous semble mieux positionné que ses grands concurrents pour faire face à la détérioration actuelle du cycle en réassurance dommages", juge néanmoins l'analyste.
Ajoutant que la fin de l'arbitrage Covéa a eu, au final, un impact limité (même s'il n'anticipait pas de charge additionnelle) pour le groupe et améliore sa visibilité, Oddo BHF prévoit toujours la poursuite du rerating du titre, qui reste très décoté.
Scor SE est le 1er réassureur français. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit :
- réassurances vie et santé (52,5%) ;
- réassurance non vie (47,5%) : réassurances dommages (couverture des dommages aux biens industriels et commerciaux, aux véhicules, aux navires, aux marchandises stockées ou transportées, couverture des pertes causées par des incendies, et couverture de responsabilité civile) et de spécialités (couverture des risques dans les domaines de l'agriculture, de l'aviation, de la construction et de crédit-caution).
La répartition géographique des primes émises est la suivante : France (15,2%), Europe (46%), Extrême Orient (21,7%), Amérique du Nord (6,5%), Amérique du Sud (2,4%), Afrique (0,5%) et autres (7,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.