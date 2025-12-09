Tout en réitérant son opinion "sous-performance" sur Eramet, Oddo BHF relève son objectif de cours de 44 à 47 euros avec la hausse de ses estimations à moyen terme après la présentation la semaine dernière d'un plan de redressement "ambitieux mais relativement peu étayé".
Estimant que l'amélioration prévue par le groupe minier et métallurgique "risque de se heurter aux contraintes locales", le bureau d'études est réticent à prendre totalement en compte les objectifs présentés.
"En l'absence de cession ou d'augmentation de capital, les annonces de la semaine dernière pourraient être insuffisantes pour adresser la situation financière", prévient en outre l'analyste, qui préfère donc rester à l'écart du dossier.
"En plus des risques liés à la structure financière, notre prudence est justifiée par le commodity mix peu attractif", précise Oddo BHF, pointant la déprime du manganèse, du nickel et des sables minéralisés en raison d'un contexte chinois peu porteur.
Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane).
Le groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.
Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, de l'aciérie inox, de l'aéronautique, de l'industrie des pigments, de l'énergie, et des nouvelles générations de batteries.
En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Le CA par famille de produits se ventile essentiellement entre manganèse (70,3%), sables minéralisés (10,8%) et nickel (4,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (1,2%), Europe (26,1%), Chine (23,7%), Asie (29,1%), Amérique du Sud (13,9%), Afrique (3,4%), Amérique du Nord (1,8%), Océanie (0,8%).
