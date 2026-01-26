Oddo BHF reste négatif sur Ericsson, mais rehausse sa cible
Suite à la publication des résultats du 4e trimestre 2025 d'Ericsson, Oddo BHF maintient son opinion "sous-performance", mais relève ses BPA 2026/27 de 2/3% pour l'équipementier télécoms suédois, ainsi que son objectif de cours de 80 à 85 SEK.
Publié le 26/01/2026 à 12:46
"Nous pensons toujours que les perspectives de croissance d'Ericsson ne sont pas attractives, comme sa valorisation à 9 fois l'EBIT 2026 proche de sa moyenne 5 ans. Il reste de surcroît un risque d'impact négatif des tarifs douaniers", ajoute toutefois l'analyste.