Oddo BHF reste négatif sur Ericsson, mais rehausse sa cible

Suite à la publication des résultats du 4e trimestre 2025 d'Ericsson, Oddo BHF maintient son opinion "sous-performance", mais relève ses BPA 2026/27 de 2/3% pour l'équipementier télécoms suédois, ainsi que son objectif de cours de 80 à 85 SEK.

Le bureau d'études rappelle que cette publication a été marquée par des marges solides grâce aux réductions de coûts passées, ainsi que par l'annonce, pour la 1ère fois dans l'histoire du groupe, d'un programme de rachat d'actions de 15 MdsSEK.



"Nous pensons toujours que les perspectives de croissance d'Ericsson ne sont pas attractives, comme sa valorisation à 9 fois l'EBIT 2026 proche de sa moyenne 5 ans. Il reste de surcroît un risque d'impact négatif des tarifs douaniers", ajoute toutefois l'analyste.