Oddo BHF reste négatif sur Generali avant les trimestriels
Publié le 11/11/2025 à 10:59
Le bureau d'études anticipe pour cette période des primes de 71,8 MdsEUR (+1,5%) et un résultat opérationnel de 5915 MEUR (+9,6%), proches des consensus respectifs, et un résultat net ajusté de 3250 MEUR (+12,8%), très légèrement supérieur.
'Le titre semble correctement valorisé, alors que d'autres valeurs du secteur offrent un potentiel d'appréciation supérieur. La dynamique opérationnelle du groupe reste favorable, mais des incertitudes demeurent suite au rachat de Mediobanca par BMPS', juge-t-il.