Oddo BHF reste négatif sur Generali avant les trimestriels

Oddo BHF maintient sa recommandation 'sous-performance' (par rapport au secteur) sur Generali avec un objectif de cours de 32 euros, à l'approche de la publication des résultats à 9 mois de la compagnie d'assurance italienne, prévue le 13 novembre.



Le bureau d'études anticipe pour cette période des primes de 71,8 MdsEUR (+1,5%) et un résultat opérationnel de 5915 MEUR (+9,6%), proches des consensus respectifs, et un résultat net ajusté de 3250 MEUR (+12,8%), très légèrement supérieur.



'Le titre semble correctement valorisé, alors que d'autres valeurs du secteur offrent un potentiel d'appréciation supérieur. La dynamique opérationnelle du groupe reste favorable, mais des incertitudes demeurent suite au rachat de Mediobanca par BMPS', juge-t-il.