Oddo BHF reste 'neutre' sur Kering mais relève nettement sa cible











Oddo BHF maintient sa recommandation 'Neutre' sur Kering tout en révisant à la hausse son objectif de cours, relevé de 190 à 265 euros. Le conseil demeure inchangé, mais l'analyste ajuste son scénario en intégrant une amélioration progressive des perspectives.



L'analyste estime que la tendance du 3e trimestre n'apparaît plus aussi défavorable qu'auparavant. Ainsi, le recul des ventes devrait s'établir autour de -8% (dont -10% pour le retail), une évolution 'qui pourrait légèrement excéder le simple effet base'. Le broker voit ce ralentissement de la baisse comme un signal encourageant.



Le bureau d'études met aussi en avant l'action du management, qualifié 'd'énergique', autour de Luca de Méo, avec un plan de redressement et des mesures d'efficacité qui devraient produire des effets tangibles sur la période 2026-2028.



La note précise enfin que la révision de certaines hypothèses de valorisation entraîne une hausse mécanique de l'objectif de cours à 265 euros, un niveau jugé 'légèrement en dessous des derniers cours', ce qui justifie le maintien d'un avis 'Neutre'.



















