Oddo BHF maintient sa recommandation 'Neutre' sur Kering tout en révisant à la hausse son objectif de cours, relevé de 190 à 265 euros. Le conseil demeure inchangé, mais l'analyste ajuste son scénario en intégrant une amélioration progressive des perspectives.
L'analyste estime que la tendance du 3e trimestre n'apparaît plus aussi défavorable qu'auparavant. Ainsi, le recul des ventes devrait s'établir autour de -8% (dont -10% pour le retail), une évolution 'qui pourrait légèrement excéder le simple effet base'. Le broker voit ce ralentissement de la baisse comme un signal encourageant.
Le bureau d'études met aussi en avant l'action du management, qualifié 'd'énergique', autour de Luca de Méo, avec un plan de redressement et des mesures d'efficacité qui devraient produire des effets tangibles sur la période 2026-2028.
La note précise enfin que la révision de certaines hypothèses de valorisation entraîne une hausse mécanique de l'objectif de cours à 265 euros, un niveau jugé 'légèrement en dessous des derniers cours', ce qui justifie le maintien d'un avis 'Neutre'.
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté.
En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d'expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C'est le sens de sa signature : Empowering Imagination.
En 2024, Kering comptait 46 930 collaborateurs et a réalisé un CA de 17,2 MdsEUR.
A fin 2024, le groupe détenait un réseau de 1 813 magasins gérés en propre, implantés notamment en Europe de l'Ouest (379), en Amérique du Nord (329), au Japon (241) et dans les pays émergents (708).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe de l'Ouest (29%), Japon (8,3%), Asie-Pacifique (30,4%), Amérique du Nord (23,8%) et autres (8,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.