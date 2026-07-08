Oddo BHF reste neutre sur Rémy Cointreau, objectif 43 euros
Oddo BHF maintient son opinion "neutre" sur le titre Rémy Cointreau, avec un objectif de cours de 43 euros, expliquant anticiper une croissance organique modeste de la part du groupe de spiritueux sur le trimestre écoulé dans un environnement toujours en manque de visibilité.
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le bureau d'études indique que l'équipe de direction du propriétaire, entre autres, du cognac Rémy Martin et du gin The Botanist, a fait état d'une tonalité "rassurante" hier soir lors de sa conférence téléphonique de fin de trimestre (pre-close call).
L'analyste dit être ressorti confiant de l'événement, ce qui l'amène à renouveler sa prévision d'une croissance organique de 0,2% sur le premier trimestre décalé, clos fin juin.
Oddo rappelle cependant que ce premier trimestre fiscal ne constitue qu'un "petit trimestre" pour le groupe et souligne que le rebond n'est pas encore là, même si l'apparente stabilisation de l'activité a le mérite de se confirmer, renforçant de fait l'objectif de redressement progressif de la croissance.
Dans l'attente de davantage de certitude
Pour autant, le rebond attendu lors du second semestre calendaire ne semble pas encore garanti, prévient-il.
Si certains signaux faibles positifs émergent en Chine, en Afrique ou en Europe, notamment au niveau du cognac, la situation aux USA demeure compliquée, note Oddo.
L'intermédiaire ajoute par ailleurs que les niveaux de valorisation exigeants du titre, avec un PER de 24,5x, l'incitent à rester prudent sur la solidité du rebond de la valeur, qui a repris plus de 21% cette année, dans l'attente d'obtenir un peu plus de certitudes sur le redressement potentiel de la croissance.
A la Bourse de Paris, l'action Rémy Cointreau cédait 0,9% à moins de 44,6 euros ce mercredi dans les premiers échanges dans le sillage de ces commentaires.
Rémy Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognacs, de spiritueux et de liqueurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- cognacs (61,3%) : marque Rémy Martin et LOUIS XIII ;
- liqueurs et spiritueux (37%) : liqueurs (Cointreau), rhums (Mount Gay), brandy (Saint Rémy et Metaxa), single malt whiskies (Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Westland et Domaine des Hautes Glaces).
Le solde du CA (1,7%) concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,1%), Amériques (38,6%) et Asie-Pacifique (38,1%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.