Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 216 euros sur Air Liquide, après un roadshow avec François Venet, membre du comex chargé de la stratégie et de l'activité grande industrie, et Aude Rodriguez, head of investor relations.

"Les perspectives restent porteuses, malgré l'environnement, avec un niveau record de projets signés en cours de construction de près de 5 MdsEUR et des opportunités d'investissements pour les 12 mois à venir de plus de 4 MdsEUR", rapporte l'analyste.

Selon Oddo BHF, le groupe de gaz industriels a une nouvelle fois mis en avant la dynamique soutenue du côté de l'électronique, et sa diversification "lui permet de limiter l'impact d'un marché ou d'une zone géographique sous pression".