Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 216 euros sur Air Liquide, après un roadshow avec François Venet, membre du comex chargé de la stratégie et de l'activité grande industrie, et Aude Rodriguez, head of investor relations.
"Les perspectives restent porteuses, malgré l'environnement, avec un niveau record de projets signés en cours de construction de près de 5 MdsEUR et des opportunités d'investissements pour les 12 mois à venir de plus de 4 MdsEUR", rapporte l'analyste.
Selon Oddo BHF, le groupe de gaz industriels a une nouvelle fois mis en avant la dynamique soutenue du côté de l'électronique, et sa diversification "lui permet de limiter l'impact d'un marché ou d'une zone géographique sous pression".
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,4%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (73,7%), santé (16,6%) et électronique (9,7%) ;
- autres (4,6%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe-Moyen Orient-Afrique (28,6%), Etats-Unis (33,4%), Amériques (5,9%) et Asie-Pacifique (20,1%).
