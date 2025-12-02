Oddo BHF reste positif sur Airbus
Publié le 02/12/2025 à 16:24
Le bureau d'études pense que le recul du titre du constructeur aéronautique de 5,8% lundi "est exagéré pour une société qui va bénéficier de l'amélioration progressive de la supply chain et du travail réalisé sur l'agilité de son outil industriel".
Oddo BHF table toujours sur un solide profil de croissance avec un TMVA 2024-28 des BPA de 24% et un FCF cumulé de 28 MdsEUR dont une part importante sera, selon lui, retournée aux actionnaires, "le tout sur une valorisation particulièrement attrayante".