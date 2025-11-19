Oddo BHF reste positif sur Amundi après la journée investisseurs

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 77 euros sur Amundi, au lendemain de la présentation par le gestionnaire d'actifs de son nouveau plan stratégique à 3 ans, et de l'annonce d'un partenariat stratégique long terme avec ICG.



Le bureau d'études souligne qu'Amundi prévoit une collecte nette cumulée de plus de 300 milliards d'euros d'ici 2028 (hors sortie exceptionnelle EPFO en Inde) sur ses segments stratégiques, ainsi qu'un BPA ajusté de plus de 7 euros en 2028 dans tous les scénarios.



'Le titre se traite à de très faibles multiples, sachant, par ailleurs, que l'IPO en 2026 de la joint-venture en Inde mettra en évidence la faible valorisation du groupe, malgré ses différents leviers de croissance organique', note par ailleurs l'analyste.