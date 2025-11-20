Oddo BHF reste positif sur Assa Abloy après un CMD

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 407 couronnes suédoises sur Assa Abloy, au lendemain d'une journée investisseurs (CMD) que le spécialiste des systèmes de verrouillage a tenue aux Etats-Unis.



'Assa Abloy a confirmé, sans surprise, ses objectifs financiers : une croissance du CA de 10% par an sur un cycle complet et une marge d'EBIT entre 16 et 17%', rappelle l'analyste, notant que le CEO a indiqué souhaiter atteindre la moitié haute de cette fourchette.



'La stratégie du groupe a largement fait ses preuves au cours des dernières années, lui conférant un statut de best in class dans le secteur, ce qui est, selon nous, un atout en cette période de faible visibilité', juge à cette occasion Oddo BHF.



Par ailleurs, le bureau d'études considère que le poids élevé de l'aftermarket pour Assa Abloy (67% en 2024), sa capacité à poursuivre les hausses de prix et la reprise du marché résidentiel vont soutenir ses résultats en 2026.