Oddo BHF reste positif sur Bic, mais réduit sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Bic, mais avec un objectif de cours réduit de 65 à 58,5 euros, au lendemain du point d'activité du groupe de papeterie, briquets et rasoirs jetables au titre de son 3e trimestre.



S'il reconnait qu'il a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel proche des attentes, à 519 millions d'euros contre 523 MEUR estimés, le bureau d'études met en avant des perspectives abaissées pour l'ensemble de l'exercice.



Aussi, Oddo BHF révise en baisse ses propres estimations pour Bic, et prévient que 'la dynamique commerciale pour 2025 sera faible avec un impact négatif sur le contexte concurrentiel (problématique des droits de douane)'.



'La génération de FCF est revue en baisse mais, au final relativement préservée (FCF yield supérieur à 9%)', juge cependant l'analyste, ajoutant que la situation bilancielle du groupe 'reste très saine'.