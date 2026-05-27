Oddo BHF reste positif sur Crédit Agricole après les détails du plan de LCL
Oddo BHF maintient sa recommandation "surperformance" sur Crédit Agricole avec un objectif de cours de 21 EUR, au lendemain de la présentation détaillée de la stratégie et de la trajectoire financière de LCL, banque française autonome au sein du groupe qui génère environ 14% des revenus de Crédit Agricole SA.
Alors que les principaux objectifs financiers 2028 de LCL avaient déjà été communiqués par Crédit Agricole SA lors de la présentation de son plan stratégique 2028 en novembre dernier, le bureau d'études estime que les objectifs financiers présentés hier semblent réalistes.
Pour rappel, LCL prévoit une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 5% entre 2025 et 2028, avec un coefficient d'exploitation supérieur à 60% en 2028 hors charges de transformation, contre 64% en 2025, et une amélioration du RONE (return on normalized equity), qui devrait passer de 9,6% en 2025 à plus de 13% en 2028.
"Le titre Crédit Agricole reste très faiblement valorisé au regard de sa rentabilité et de ses perspectives de croissance", juge plus largement Oddo BHF, qui estime toujours que "le consensus est trop prudent sur ses prévisions de résultat à horizon 2027-2028, ce qui devrait soutenir un re-rating du titre à moyen terme".
Crédit Agricole S.A. figure parmi les 1ers groupes bancaires européens et est le 1er financeur de l'économie française. Le Produit Net Bancaire par activité se répartit comme suit :
- banque de financement, d'investissement et de marché (31,3%) : activités de financements classiques et spécialisés (financements d'acquisitions, de projets, d'actifs aéronautiques et maritimes, etc.), d'opérations sur actions, de conseil en fusions-acquisitions, de capital-investissement, etc. ;
- gestion d'actifs, assurance et banque privée (28,2%) ;
- banque de détail (28,1%) : activités en France (Crédit Lyonnais) et à l'international. Par ailleurs, le groupe est présent en France via les 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole (1er réseau bancaire français) ;
- prestations de services financiers spécialisés (12,4%) : crédit à la consommation, crédit-bail et affacturage (n° 1 français).
A fin 2025, Crédit Agricole S.A. gère 894,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 559,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (47,7%), Italie (19,9%), Union européenne (15%), Europe (6,3%), Amérique du Nord (5,3%), Japon (1,1%), Asie et Océanie (3,4%), Afrique et Moyen-Orient (1%), Amérique centrale et Amérique du Sud (0,3%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.