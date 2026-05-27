Oddo BHF reste positif sur Crédit Agricole après les détails du plan de LCL

Oddo BHF maintient sa recommandation "surperformance" sur Crédit Agricole avec un objectif de cours de 21 EUR, au lendemain de la présentation détaillée de la stratégie et de la trajectoire financière de LCL, banque française autonome au sein du groupe qui génère environ 14% des revenus de Crédit Agricole SA.

Alors que les principaux objectifs financiers 2028 de LCL avaient déjà été communiqués par Crédit Agricole SA lors de la présentation de son plan stratégique 2028 en novembre dernier, le bureau d'études estime que les objectifs financiers présentés hier semblent réalistes.



Pour rappel, LCL prévoit une croissance annuelle moyenne de ses revenus de 5% entre 2025 et 2028, avec un coefficient d'exploitation supérieur à 60% en 2028 hors charges de transformation, contre 64% en 2025, et une amélioration du RONE (return on normalized equity), qui devrait passer de 9,6% en 2025 à plus de 13% en 2028.



"Le titre Crédit Agricole reste très faiblement valorisé au regard de sa rentabilité et de ses perspectives de croissance", juge plus largement Oddo BHF, qui estime toujours que "le consensus est trop prudent sur ses prévisions de résultat à horizon 2027-2028, ce qui devrait soutenir un re-rating du titre à moyen terme".