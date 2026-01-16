Oddo BHF reste positif sur Danone pour sa résilience
Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Danone avec un objectif de cours inchangé de 84 euros, continuant de considérer que "la résilience de la croissance rentable n'est pas encore pleinement valorisée", avec un PE 2026 inférieur à 19 fois.
Suite à un contact société, le bureau d'études anticipe un 4e trimestre moins fort qu'initialement, mais qui devrait permettre à Danone de générer son 9e trimestre consécutif de croissance organique supérieur à 4% avec un effet de volume/mix positif.
"En outre, la croissance devrait être assez générale au sein de country business units pour soutenir le sentiment d'un meilleur contrôle opérationnel et ce même s'il y a encore des poches à redresser tels que les Creamers et le Plant Based USA", ajoute l'analyste.
Selon Oddo BHF, la poursuite de cette résilience trimestre après trimestre devrait soutenir la trajectoire de rerating enclenchée depuis 3 ans. Il abaisse toutefois ses prévisions de BPA sur 2025 et 2026 de -2% et -3%, en raison des changes et du refinancement.
Danone figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits laitiers et produits d'origine végétale (49,2% ; n° 1 mondial) : produits laitiers fermentés frais, crèmes à café, produits et boissons d'origine végétale (à base notamment de soja, d'amande, de noisette, de riz, d'avoine et de noix de coco) ;
- produits de nutrition spécialisée (32,6%) : aliments infantiles (n° 1 mondial ; aliments pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l'allaitement maternel) et produits de nutrition médicale (n° 2 européen ; aliments pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées par l'âge) ;
- eaux conditionnées (18,2% ; n° 2 mondial) : eaux naturelles, aromatisées ou enrichies en vitamines (marques Evian, Volvic, Badoit, Aqua, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de plus de 180 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,4%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (24%), Chine-Japon-Australie-Nouvelle-Zélande (13,5%), Amérique latine (11,1%) et autres (16,5%).
