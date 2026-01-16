Oddo BHF reste positif sur Danone pour sa résilience

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Danone avec un objectif de cours inchangé de 84 euros, continuant de considérer que "la résilience de la croissance rentable n'est pas encore pleinement valorisée", avec un PE 2026 inférieur à 19 fois.

Suite à un contact société, le bureau d'études anticipe un 4e trimestre moins fort qu'initialement, mais qui devrait permettre à Danone de générer son 9e trimestre consécutif de croissance organique supérieur à 4% avec un effet de volume/mix positif.



"En outre, la croissance devrait être assez générale au sein de country business units pour soutenir le sentiment d'un meilleur contrôle opérationnel et ce même s'il y a encore des poches à redresser tels que les Creamers et le Plant Based USA", ajoute l'analyste.



Selon Oddo BHF, la poursuite de cette résilience trimestre après trimestre devrait soutenir la trajectoire de rerating enclenchée depuis 3 ans. Il abaisse toutefois ses prévisions de BPA sur 2025 et 2026 de -2% et -3%, en raison des changes et du refinancement.