Oddo BHF reste positif sur Edenred malgré le Brésil

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Edenred avec un objectif de cours inchangé à 32 euros, jugeant que 'la réglementation brésilienne amène presque plus de questions que de réponses'.



'Au-delà des impacts financiers de cette nouvelle réglementation qui sont plus importants qu'attendu initialement, de nombreuses questions apparaissent sur la mise en oeuvre pratique de tels changements', prévient l'analyste.



A ce stade, le bureau d'études n'intègre pas l'impact de la nouvelle réglementation brésilienne dans ses estimations, dans l'attente de la décision du juge (dans les prochaines semaines) après le recours déposé par les émetteurs.



Si le risque réglementaire reste la principale menace pour l'activité d'Edenred, Oddo BHF juge sa vue fondamentale positive 'soutenue par des perspectives de croissance élevée, un potentiel d'amélioration des marges encore important et une forte génération de FCF'.