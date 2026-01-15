Oddo BHF reste positif sur Ekinops, mais abaisse sa cible
Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Ekinops "pour une valorisation attractive (3,1 fois l'EBITDA contre 7 fois historiquement)", mais avec un objectif de cours ajusté de 3,5 à 3 euros, au lendemain de la publication de son CA pour 2025.
Le bureau d'études ajuste légèrement ses estimations de marges pour 2025 et attend un EBITDA de 14,3 MEUR (marge de 13,6%, contre 13,4% auparavant), ainsi qu'un EBIT courant de 5,4 MEUR (marge de 5,1% contre 4,7% auparavant).
S'il qualifie 2025 d'année "de transition" pour la société de soutions de télécommunications, Oddo BHF considère qu'Ekinops "semble approcher d'un point bas, avec une reprise séquentielle visible en fin d'exercice".
"Le redémarrage progressif des segments transport et accès à partir de 2026, la montée en puissance des logiciels et services à forte récurrence, et l'exécution du plan Bridge constituent les principaux moteurs de rerating", ajoute l'analyste.
Ekinops est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. A mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique-Asie-Pacifique (80,2%), Amérique du Nord (19,8%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.