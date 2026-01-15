Oddo BHF reste positif sur Ekinops, mais abaisse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Ekinops "pour une valorisation attractive (3,1 fois l'EBITDA contre 7 fois historiquement)", mais avec un objectif de cours ajusté de 3,5 à 3 euros, au lendemain de la publication de son CA pour 2025.

Le bureau d'études ajuste légèrement ses estimations de marges pour 2025 et attend un EBITDA de 14,3 MEUR (marge de 13,6%, contre 13,4% auparavant), ainsi qu'un EBIT courant de 5,4 MEUR (marge de 5,1% contre 4,7% auparavant).



S'il qualifie 2025 d'année "de transition" pour la société de soutions de télécommunications, Oddo BHF considère qu'Ekinops "semble approcher d'un point bas, avec une reprise séquentielle visible en fin d'exercice".



"Le redémarrage progressif des segments transport et accès à partir de 2026, la montée en puissance des logiciels et services à forte récurrence, et l'exécution du plan Bridge constituent les principaux moteurs de rerating", ajoute l'analyste.