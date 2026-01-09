Oddo BHF reste positif sur EssilorLuxottica, mais ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur EssilorLuxottica, mais ajuste son objectif de cours de 316 à 306 euros pour refléter dans sa valorisation DCF la révision des prévisions 2026 et 2027 et des paramètres de marché actualisés moins favorables.

"La vitesse d'adoption des lunettes connectées pourrait encore surprendre favorablement et ce même en tenant compte de l'arrivée courant 2026 d'un nouveau compétiteur (alliance Google/Samsung/Warby Parker)", estime l'analyste.



Au-delà du court terme, Oddo BHF pense que le groupe franco-italien d'optique dispose d'autres leviers prometteurs pour doper sa croissance (gestion de la myopie, plateforme lunettes medtech dont Nuance n'est que la première itération).



Le bureau d'études estime EssilorLuxottica en mesure de connaître une croissance annuelle organique de l'ordre de 7% en moyenne à 10 ans, et que le titre continue à présenter un potentiel d'appréciation à deux chiffres dans une perspective 12 mois.