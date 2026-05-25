Oddo BHF reste positif sur Julius Bär après son point d'activité

Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" sur Julius Bär, avec un objectif de cours inchangé de 73 CHF, à la suite du point d'activité de la banque privée helvétique de vendredi, pourtant marqué par une collecte nette inférieure aux attentes depuis le début de 2026.

"Si le niveau de collecte nette a été décevant sur les quatre premiers mois de l'année, nous attendons toujours un redressement graduel de la collecte nette sur les prochaines années et nous maintenons des prévisions de BPA quasi inchangées sur 2027-2028", affirme l'analyste.



Notant que les revenus de Julius Bär ont profité d'un très fort niveau d'activité des clients au 1er trimestre et que le coefficient d'exploitation s'est montré meilleur que prévu sur les quatre premiers mois, Oddo BHF relève sa prévision de BPA cette année de 12%.



Par ailleurs, le bureau d'études estime toujours que l'établissement financier suisse est en excédent de capital et devrait procéder à terme à des rachats d'actions. Oddo BHF anticipe ainsi 500 MCHF de rachats d'actions par an sur les prochaines années.