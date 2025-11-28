Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 121 euros sur Laurent-Perrier, après la publication par le groupe de champagne de résultats globalement proches des attentes du bureau d'études, avec une meilleure croissance organique.
"Les volumes continuent de se redresser de 2,6%, soit mieux qu'anticipé (+0,7%) et surperformant le marché. L'évolution du mix prix est positif (+1,6% contre 0,8% attendu) reflétant la poursuite de la politique de valeur du groupe", pointe l'analyste.
Si le ROC et le RNpg sont ressortis un peu en dessous de ses anticipations, Oddo BHF note que Laurent-Perrier "semble avoir maintenu une bonne maitrise de ses frais de structure afin de préserver une marge opérationnelle supérieure à 25%".
Laurent-Perrier est spécialisé dans la production et la commercialisation de champagnes moyen et haut de gamme. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte, Champagne de Castellane, Jeanmaire, Oudinot et Beaumet.
La commercialisation des produits est assurée au travers de magasins spécialisés (restaurants, hôtels, bars et détaillants cavistes), de grandes et moyennes surfaces et par le biais de la vente directe.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (43,5%) et autres (37,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.