Oddo BHF reste positif sur Laurent-Perrier après ses semestriels

Oddo BHF maintient son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 121 euros sur Laurent-Perrier, après la publication par le groupe de champagne de résultats globalement proches des attentes du bureau d'études, avec une meilleure croissance organique.



"Les volumes continuent de se redresser de 2,6%, soit mieux qu'anticipé (+0,7%) et surperformant le marché. L'évolution du mix prix est positif (+1,6% contre 0,8% attendu) reflétant la poursuite de la politique de valeur du groupe", pointe l'analyste.



Si le ROC et le RNpg sont ressortis un peu en dessous de ses anticipations, Oddo BHF note que Laurent-Perrier "semble avoir maintenu une bonne maitrise de ses frais de structure afin de préserver une marge opérationnelle supérieure à 25%".