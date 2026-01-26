Oddo BHF reste positif sur SAP, mais abaisse sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" avec un objectif de cours ajusté de 292 à 260 euros sur SAP, après la prise en compte du derating sectoriel significatif observé depuis les publications du 3e trimestre.

"L'upside reste significatif et nous voyons cette publication du 4e trimestre comme un rendez-vous favorable", juge néanmoins l'analyste, à l'approche de cette publication de l'éditeur de progiciels allemand, attendue le 29 janvier avant bourse.



Le bureau d'études prévoit une croissance du CA du 4e trimestre de 8,2% à changes constants, logiquement inférieure à la croissance sur 9 mois (11,4% à changes constants) en raison du poids plus important ventes de licences.



Oddo BHF pense néanmoins que la rentabilité devrait continuer de progresser nettement, sur fond de levier opérationnel et d'impact résiduel du plan de restructuration, et que "la guidance 2026 devrait être solide, comme déjà indiqué par le management".



"SAP a de bons arguments pour surperformer ses pairs, tout en gardant en tête le momentum difficile du secteur Software, qui ne pourra réellement performer que lorsque les flux d'investissements partis vers le segment Semis/Hardware en lien avec l'IA reviendront", estime l'analyste.