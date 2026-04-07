Oddo BHF reste positif sur SAP, mais réduit nettement sa cible
Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur SAP, mais avec un objectif de cours abaissé de 260 à 208 EUR après le derating sectoriel, tandis que ses prévisions 2026-2027 pour le géant allemand des logiciels restent globalement inchangées.
"Les craintes de disruption liée à l'IA, amplifiées par un newsflow mitigé, mais surinterprété, et des résultats de 1er trimestre attendus sans bonne surprise, ont fortement pesé sur SAP depuis le début de l'année", constate l'analyste.
"L'intérêt pour les solutions IA natives à déploiement rapide nourrit les inquiétudes, mais un usage efficient de l'IA reposera sur son intégration dans les systèmes critiques, un axe que SAP détaillera au Sapphire en mai", poursuit-il.
S'il ajuste en baisse ses attentes de croissance à moyen terme (à 8% en 2032), Oddo BHF laisse ses prévisions 2026-2027 quasiment inchangées, la trajectoire de SAP étant selon lui "avant tout portée par la migration vers le Cloud".
Le bureau d'études pointe enfin un titre SAP se traitant à 14,4 fois en VE/EBIT prospectif, soit une décote de 6% par rapport à ses pairs, malgré une dynamique de croissance supérieure au moins jusqu'en 2027.
SAP SE (Systeme Anwendungen Produkte) est le leader mondial du développement et de la commercialisation de progiciels intégrés. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de progiciels (88,4%) : logiciels de gestion financière, de gestion des ressources humaines, de la relation client, des approvisionnements, etc. En outre, le groupe propose des prestations de maintenance ;
- prestations de services (11,6%) : notamment prestations de conseil et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30,4%), Etats-Unis (31,4%), Amériques (8%), Japon (4,3%) et Asie-Pacifique (10,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.