Oddo BHF reste positif sur Trigano après le CA trimestriel
Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" sur Trigano avec un objectif de cours pour l'heure maintenu à 181 euros, mais "qui devrait être ajusté à l'issue d'un contact avec le management dans le courant de la semaine".
Le constructeur de camping-cars a publié un chiffre d'affaires en hausse de 8,3% à 833,4 MEUR au 1er trimestre, proche des attentes d'Oddo BHF, et a indiqué que la montée en puissance de la production se poursuivra au 2e et au 3e trimestres.
"Après une année 2025 perturbée par des effets de déstockages, 2026 devrait renouer avec une croissance relativement soutenue de l'activité avec, à la clé, une amélioration de la profitabilité", estime l'analyste.
Ce dernier ajoute que "les stocks réseaux sont sains" et que "la valorisation reste relativement modeste avec un VE/ROC 2026 de 7,3 fois, soit une décote de l'ordre de 15% par rapport à la moyenne historique (8,5 fois)".
Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et de services se répartit comme suit :
- véhicules de loisirs (95,3%) : camping-cars (83,6% du CA ; 1er constructeur européen ; 55 400 véhicules vendus en 2023/24 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (4,7% ; 10,200 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (2,7% ; 4 000 unités ; Résidences Trigano) et autres (1,9%). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (7,1% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement ;
- équipements de loisirs (4,7%) : essentiellement remorques (119 300 remorques vendues en 2023/24 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster) et matériel de camping (tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (32%), Allemagne (22,8%), Royaume-Uni (13,2%), Italie (6,5%), Espagne (5%), Belgique (4,6%), Pays nordiques (4,1%), Pays-Bas (3,1%) et autres (8,7%).
