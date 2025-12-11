Oddo BHF confirme son opinion "surperformance" sur TUI avec un objectif de cours ajusté de 13 à 12,8 euros, au lendemain de la publication définitive des résultats annuels du groupe de tourisme allemand.

Le bureau d'études pointe une forte disparité entre divisions, avec d'un côté une activité Markets & Airline en difficulté, et de l'autre côté, une forte croissance dans les croisières et dans une moindre mesure dans l'hôtellerie.

"Le fait que les croisières et l'hôtellerie compensent totalement la faiblesse de l'activité M&A est évidemment un motif de soulagement, mais il est primordial que cette dernière reprenne le chemin de la croissance", prévient l'analyste.

Oddo BHF apprécie toutefois le retour des dividendes, dès l'exercice en cours, "avec un niveau à 0,10 EUR par action, certes modeste, mais une annonce symbolique qui renvoie un signal positif sur la génération de cash et l'évolution de l'activité".