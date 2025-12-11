Oddo BHF confirme son opinion "surperformance" sur TUI avec un objectif de cours ajusté de 13 à 12,8 euros, au lendemain de la publication définitive des résultats annuels du groupe de tourisme allemand.
Le bureau d'études pointe une forte disparité entre divisions, avec d'un côté une activité Markets & Airline en difficulté, et de l'autre côté, une forte croissance dans les croisières et dans une moindre mesure dans l'hôtellerie.
"Le fait que les croisières et l'hôtellerie compensent totalement la faiblesse de l'activité M&A est évidemment un motif de soulagement, mais il est primordial que cette dernière reprenne le chemin de la croissance", prévient l'analyste.
Oddo BHF apprécie toutefois le retour des dividendes, dès l'exercice en cours, "avec un niveau à 0,10 EUR par action, certes modeste, mais une annonce symbolique qui renvoie un signal positif sur la génération de cash et l'évolution de l'activité".
TUI AG est un groupe mondial de tourisme intégré basé en Allemagne. Il opère à travers les segments : Hôtels et centres de villégiature, Croisières et TUI Musement, trois régions : Nord, Centre et Ouest, et tous les autres segments. Le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature comprend toutes les marques d'hôtels et les sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le secteur des croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, et Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux dans ses destinations de vacances. Le segment de la région Nord comprend les activités de voyagiste et les compagnies aériennes du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment de la région centrale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne et les activités de voyagiste en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment de la région occidentale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment "Tous les autres segments" regroupe toutes les autres activités.
