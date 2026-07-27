Oddo BHF salue l'amélioration séquentielle des revenus de Delfingen
Delfingen reprend un peu de hauteur (+1,71%, à 29,80 euros) après avoir connu une semaine globalement baissière lors du dernier exercice hebdomadaire. La société a dévoilé son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, marqué par une amélioration séquentielle et ses revenus sur l'ensemble du premier semestre.
Sur la période d'avril à juin, les ventes du spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides se sont contractées de 4,8%, ou de 2,6% à taux de change constant, pour s'élever à 100,1 millions d'euros. Trois mois plus tôt, les replis étaient respectivement de 11,7 et 6,2%, à 97,1 millions d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, la société a généré un chiffre d'affaires de 197,2 millions d'euros, en repli de 8,4%, ou de 4,5% à changes équivalents.
Dans le détail, Oddo BHF relève que l'activité automobile a continué d'être affectée par un marché morose (-6,9%), alors que celle de l'industrie a mieux résisté et ressort en amélioration de 3,6%. Pour les analystes, ce segment a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale sur un marché tiré par l'électrification du monde, tandis que pour l'automobile, l'activité a été mieux orientée dans les zones à fort potentiel (Inde et Afrique du Nord).
Le broker indique également que dans le contexte géopolitique actuel, le management s'est montré prudent pour l'exercice en cours et a confirmé se concentrer sur la bonne exécution de sa feuille, le développement de son approche "local to local" pour capter la croissance dans les zones les plus dynamiques, l'amélioration de sa rentabilité et la diversification dans l'industrie et le textile.
Oddo BHF continue de viser un chiffre d'affaires annuel de 392 millions d'euros (-2%) et un résultat opérationnel courant stable à 30 millions d'euros. La recommandation est toujours à surperformance, avec une cible de 42 euros, soit un potentiel de hausse de 43%.
DELFINGEN est un équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides.
Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se ventile entre Automobile (84%) et Industries (16%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe et Afrique (49,3%), Amériques (35,8%) et Asie (14,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.