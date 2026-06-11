Oddo BHF salue la certification du produit Onyx de DMS

Troisième séance consécutive de hausse en vue pour Diagnostic Medical Systems (+3,56%, à 1,31 euro). Hier soir, DMS Group a annoncé avoir obtenu la certification MDR (Medical Device Regulation) de son nouveau système mobile de radiologie Onyx, ouvrant la voie à sa commercialisation sur le marché européen.

Conçu pour répondre aux besoins croissants de mobilité et de flexibilité des établissements de santé, Onyx associe compacité, maniabilité et performances d'imagerie avancées. L'appareil dispose d'un design compact et d'une grande mobilité afin de répondre aux exigences opérationnelles des environnements hospitaliers les plus exigeants, notamment les soins intensifs, les urgences ou les unités mobiles. Au-delà de ses performances cliniques, Onyx constitue également une innovation à fort impact économique pour les établissements de santé grâce à : une réduction des coûts de maintenance, une meilleure continuité opérationnelle, une durée de vie prolongée des composants stratégiques et une optimisation des flux de travail.



Pour Oddo BHF, cette annonce constitue une étape importante "dans l'exécution de la stratégie de DMS". Si l'obtention de cette autorisation était largement attendue, elle lève néanmoins le principal risque règlementaire associé au lancement d'Onyx.



Les analystes considèrent ce produit comme l'un des principaux moteurs de croissance du groupe à moyen terme. Ils vont ainsi prêter une grande attention aux premières commandes commerciales, au rythme de montée en puissance des livraisons ainsi qu'à la contribution potentielle des partenariats en marque blanche qui pourraient accélérer la pénétration internationale du produit.



La recommandation à surperformance est maintenue sur le titre Diagnostic Medical Systems, avec une cible de cours de 2,20 euros, soit un potentiel de hausse de 74%.