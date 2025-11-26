Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 14 euros sur Chargeurs, revenant sur l'annonce d'une entrée en négociations exclusives avec KPS Capital Partners pour la cession de la division Novacel (protective films).
"L'arbitrage à venir concernant Novacel pourrait être une très bonne nouvelle pour les actionnaires et permettra de retrouver une belle capacité d'investissement dans les nouveaux métiers du groupe", estime l'analyste.
Outre un assainissement du bilan et un regain de flexibilité pour de futurs investissements, Oddo BHF considère que le recentrage sur les activités mode et culture permettrait également de réduire la décote de holding sur le dossier.
"La valorisation actuelle nous semble très raisonnable compte tenu des perspectives solides chez Museum Studio et de la diminution à venir du poids des activités cycliques dans le mix CA (cession de Novacel)", poursuit-il.
Compagnie Chargeurs Invest (ex Chargeurs SA) est leader mondial sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Le groupe est organisé autour de trois pôles d'activités stratégiques : Culture & Education, Mode & Savoir-faire, et Matériaux Innovants.
- Pôle Culture & Education. Il comprend Museum Studio, leader mondial de la création de contenus culturels pour les institutions et les marques ;
- Pôle Mode & Savoir-faire. Il regroupe Chargeurs PCC, leader mondial des entoilages pour les industries du luxe et de la mode, Chargeurs Luxury Fibers, leader mondial des fibres de laine mérinos haut de gamme et traçables, et Chargeurs Personal Goods, une ligne de métier dédiée au développement de marques d'accessoires et de biens personnels de luxe.
- Pôle Matériaux Innovants. Il regroupe Novacel, leader mondial des solutions de surfaces à haute technicité.
