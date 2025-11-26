Oddo BHF salue la perspective d'une cession de Novacel par Chargeurs

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 14 euros sur Chargeurs, revenant sur l'annonce d'une entrée en négociations exclusives avec KPS Capital Partners pour la cession de la division Novacel (protective films).



"L'arbitrage à venir concernant Novacel pourrait être une très bonne nouvelle pour les actionnaires et permettra de retrouver une belle capacité d'investissement dans les nouveaux métiers du groupe", estime l'analyste.



Outre un assainissement du bilan et un regain de flexibilité pour de futurs

investissements, Oddo BHF considère que le recentrage sur les activités mode et culture permettrait également de réduire la décote de holding sur le dossier.



"La valorisation actuelle nous semble très raisonnable compte tenu des perspectives solides chez Museum Studio et de la diminution à venir du poids des activités cycliques dans le mix CA (cession de Novacel)", poursuit-il.