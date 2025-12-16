Oddo BHF salue le profil attractif d'IAG

Oddo BHF réitère sa recommandation "surperformance" et son objectif de cours de 5,3 euros sur IAG, estimant que le titre du transporteur aérien anglo-espagnol "conserve le profil le plus attractif au sein des majors européennes".



Le bureau d'études pointe une demande encore solide au départ du Royaume-Uni, une forte exposition aux Etats-Unis avec une relative discipline capacitaire notamment à partir de Londres, et une politique de retour aux actionnaires attractive.



Oddo BHF modélise pour le groupe (maison mère de British Airways et d'Iberia) un taux de distribution des dividendes de 15% et une enveloppe de rachat d'actions d'au moins 500 millions d'euros par an sur la période 2026-28.



"La valorisation reste très attractive à nos yeux si l'on considère le niveau de rentabilité opérationnel bien supérieur par rapport aux pairs européens et surtout le profil de génération de cash", ajoute l'analyste.