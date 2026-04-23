Oddo BHF salue les trimestriels de Sanofi et voit toujours du potentiel

Sanofi se distingue à la hausse (+2,80%, à 83,05 euros) au sein d'un marché plus prudent (+0,65% pour le CAC 40). Le laboratoire est soutenu par sa publication trimestrielle marquée par une hausse des ventes de 13,6% à taux de change constants.

Sanofi se distingue à la hausse (+2,80%, à 83,05 euros) au sein d'un marché plus prudent (+0,65% pour le CAC 40). Le laboratoire est soutenu par sa publication trimestrielle marquée par une hausse des ventes de 13,6% à taux de change constants.



Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus se sont ainsi élevés à 10,509 milliards d'euros, en progression de 13,6% à changes constants, ou de 6,2% en données publiées. Pour Oddo BHF, la hausse à devises équivalentes est 3% au-dessus des attentes du consensus.



La bonne performance du laboratoire français a été portée par son traitement phare, le Dupixent (médicament numéro 1 en immuno-inflammation) et qui représente près de 39% des ventes totales du groupe. Ce dernier a profité de nouvelles indications dans les maladies respiratoires (BPCO/maladie du fumeur) et en dermatologie (malgré une certaine concurrence), ainsi que d'une pression moins forte sur les prix aux Etats-Unis. Au premier trimestre, ses ventes ont bondi de 30,8%, à 4,2 milliards d'euros.



Parmi les autres facteurs positifs, Oddo BHF a relevé une forte croissance pour des produits lancés récemment, particulièrement dans l'hémophilie et le cancer du sang, tandis que certains produits "matures" se sont bien comportés (contre le diabète notamment).



En parallèle, le résultat opérationnel ajusté a atteint 2,967 milliards d'euros, dépassant de 4% les prévisions du consensus, grâce à un mix produit favorable et des coûts de R&D légèrement inférieurs. La marge opérationnelle s'est installée à 28,2%, soit 30 points de base au-dessus des prévisions, malgré des plus-values de cession plus faibles (38 millions d'euros, contre 228 millions d'euros au premier trimestre 2025). La marge opérationnelle s'affiche toutefois en repli par rapport aux 29,3% d'il y a un an.



Les objectifs annuels ont été confirmés et la croissance du chiffre d'affaires annuel est toujours attendue dans le haut de la fourchette à un chiffre, à taux de change constants. Et, dans les mêmes conditions, le bénéfice net par action des activités devrait connaître une hausse légèrement supérieure à celle des ventes (hors rachat d'actions) générant une croissance rentable.



Oddo BHF a confirmé sa recommandation à surperformance sur le titre Sanofi, assortie d'un objectif de cours de 103 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse de 28% par rapport à la clôture de la veille.