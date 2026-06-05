Valeo recule (-1,86%, à 15,27 euros) après une semaine agitée. Le titre de l'équipementier affiche une performance de +23,86% depuis lundi, et sans compter la variation du jour. Les analystes d'Oddo BHF reviennent sur ce qui a fait bouger l'action cette semaine.
Dans leur note, ils précisent que le titre a également progressé de 49% sur un mois, ce qui reflète que l'engouement autour de Valeo ne date pas d'il y a quelques jours. Cette performance, expliquent les analystes "a mis au centre du débat l'optionnalité non-auto du groupe autour des datacenters et du stockage de batterie stationnaire (BESS).
Pour Oddo BHF, ce mouvement semble largement déconnecté des fondamentaux automobiles, qui n'ont pas changé récemment. Les analystes mettent en garde en estimant que la prime de valorisation "est difficile à justifier à ce stade. En effet, si Valeo dispose bien de compétences potentiellement transférables, l'absence de validation client majeure, de cadre financier dédié et de matérialité à court terme limite encore la lisibilité de cette optionnalité".
Les analystes relèvent toutefois que cette diversification ferait sens stratégiquement, mais que les preuves commerciales sont encore très limitées. Ils pensent que la communication récente de l'équipementier automobile autour des datacenters et du BESS s'inscrit dans une volonté plus large de valoriser ses compétences thermiques et électriques au-delà de l'automobile. Les revenus sont encore très faibles pour ces applications, moins de 0,5% du chiffre d'affaires, et le groupe a remporté un contrat BESS l'an dernier, représentant moins de 1% des prises de commandes.
Oddo BHF pense que le récent mouvement de hausse sur l'action a été amplifiée par un changement de position de vendeurs à découvert. Le mouvement observé est donc plus dû à des aspects techniques, qu'à une réelle réévaluation de la société. La recommandation des analystes reste à neutre, avec une cible de cours de 12 euros.
Les analystes révèlent que l'opportunité BESS est plus concrète sur le plan financier avec le contrat annoncé en début d'année de 225 millions de dollars sur sa durée de vie. La logique stratégique est crédible puisque les systèmes de stockage stationnaire nécessitent refroidissement, sécurité thermique, électronique de puissance, contrôle et fiabilité industrielle, autant de domaines proches de l'expérience EV (véhicules électriques) de Valeo, où il peut transférer son savoir-faire des batteries automobiles.
Sur le contrat de 225 millions de dollars, la société n'a toutefois pas communiqué sur le client, sa durée, la marge... il est donc difficile de savoir s'il s'agit d'un système intégré à forte valeur ajoutée, d'un sous-système thermique...
Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA 2025 par marché se répartit comme suit :
- Division POWER (50,3%) : systèmes de gestion thermique et systèmes de propulsion pour le marché de l'électrification pour véhicules hybrides et électriques (systèmes de transmission automatisés et hybrides, gestion thermique de la batterie, gestion thermique de l'habitacle, etc.) ;
- Division LIGHT (25,9%) : technologies permettant d'améliorer la visibilité des véhicules, pour les conducteurs et les autres usagers de la route (systèmes innovants et intelligents d'éclairage extérieur et intérieur, systèmes d'essuyage des vitrages, du pare-brise et de la lunette arrière et systèmes de nettoyage des capteurs) ;
- Division BRAIN (23,7%) : solutions d'assistance à la conduite et d'expérience intérieure qui s'inscrivent dans la transformation vers le véhicule défini par le logiciel (capteurs, systèmes software et hardware dont unités de calcul haute performance, systèmes intérieurs de surveillance du conducteur et d'amélioration de la vie à bord) ;
- autres (0,1%).
Chacune des Divisions de Valeo dispose d'une activité sur le marché du remplacement, qui représente, à l'échelle du groupe, 10,2% du CA.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (14,5%), Allemagne (10,9%), Europe et Afrique (25,9%), Etats-Unis et Mexique (18,1%), Amériques (0,9%), Chine (15,9%) et Asie (13,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.