Hier soir, Genfit a annoncé des résultats préliminaires positifs pour l'essai de Phase 1b testant sa molécule GNS561, en combinaison avec le Trametinib, chez des patients atteints de cholangiocarcinome (un cancer agressif des voies biliaires) lourdement prétraités.
Pour Oddo BHF, ces résultats sont une étape encourageante pour ce traitement dans une indication caractérisée par un besoin médical important et des options thérapeutiques limitées. Les analystes soulignent que même si l'étude portait sur un nombre limité de patients (19 au total), l'absence de signal de toxicité limitante et la répétition des signaux de stabilisation de la maladie soutiennent la poursuite du développement.
La recommandation sur le titre Genfit est toujours à surperformance, avec une cible de cours de 15%, soit un potentiel de hausse de 36%.
GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, où les besoins médicaux non satisfaits sont considérables, notamment en raison d'un manque de traitements approuvés. GENFIT est leader dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies.
La société est installée à Lille, Paris, Zurich et Cambridge, MA (Etats-Unis).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.