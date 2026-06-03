Oddo BHF voit du potentiel sur Nanobiotix

Nanobiotix recule (-0,58%, à 31,08 euros) malgré la décision d'Oddo BHF de relever son objectif de cours de 31 à 40 euros sur le titre, tout en maintenant un avis à surperformance.

Hier soir, la société de biotechnologie a indiqué disposer d'une trésorerie de 42,1 millions d'euros au 31 mars 2026, sans la prise en compte de l'augmentation de capital de 86 millions d'euros réalisée en mai dernier. En la prenant en compte, les fonds devraient permettre au groupe de financer ses activités jusqu'en 2029.



Pour Oddo BHF, tous ces éléments permettent de relever l'objectif de cours sur le titre, notamment grâce à une visibilité financière étendue qui devrait permettre à Nanobiotix d'atteindre ses principaux catalyseurs à court et moyen terme.



Les analystes estiment que l'action devrait bénéficier sur les prochains mois d'une actualité dense avec les résultats de l'essai de phase 3 Nanoray-312 au premier semestre 2027 dans le cancer de la tête et du cou, et la mise à jour de données de suivi à un an de Ph 1 dans le cancer du poumon non à petites cellules localement avancé en 2026. Il y aura également les nouvelles données d'expansion de l'étude de Ph 1 dans le cancer du pancréas et les résultats finaux dans le mélanome résistant aux PD1 (2026).



Oddo BHF ajoute que la plateforme Curadigm nanoprimer représente un axe de développement supplémentaire, encore très amont, mais qui pourrait à terme élargir le champ d'application de la technologie.