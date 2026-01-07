Berenberg relève à l'achat son conseil sur Vodafone
Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" sur le titre Vodafone avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 119 pence, représentant un potentiel haussier de l'ordre de 20%.
De surcroît, fait-il valoir, Vodafone dispose désormais d'un bilan beaucoup plus solide qui devrait lui permettre de mieux allouer son capital et de mener à bien des opérations créatrices de valeur.