Berenberg relève à l'achat son conseil sur Vodafone

Berenberg a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" sur le titre Vodafone avec un objectif de cours rehaussé de 82 à 119 pence, représentant un potentiel haussier de l'ordre de 20%.

Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier justifie son optimisme par l'amélioration des perspectives en termes de flux de trésorerie disponible (FCF) de l'opérateur de téléphonie après ses solides résultats enregistrés sur l'exercice fiscal en cours, tablant à la fois sur une croissance durable de cet indicateur au cours des années qui viennent et sur une progression du dividende.



De surcroît, fait-il valoir, Vodafone dispose désormais d'un bilan beaucoup plus solide qui devrait lui permettre de mieux allouer son capital et de mener à bien des opérations créatrices de valeur.