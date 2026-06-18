Oddo BHF voit une opportunité à court terme pour Novo Nordisk

Novo Nordisk est dans le rouge à la Bourse de Copenhague (-0,88%, à 283 couronnes danoises). Dans une note, Oddo BHF revient sur les avertissements des autorités sanitaires américaines sur les versions préparées/composées à base GLP-1 contre l'obésité.

Le broker rappelle qu'hier la Food & Drug Administration (FDA) a envoyé une nouvelle série de lettres d'avertissement à des sociétés de télémédecine comme Hims & Hers. Ces dernières commercialisent des versions préparées/composées à bas coût de traitements contre l'obésité à base de GLP-1, principalement le sémaglutide de Novo Nordisk utilisé pour le Wegovy et, dans une moindre mesure, les produits d'Eli Lilly.



La FDA reproche à ces acteurs un étiquetage et une communication publicitaire faux ou trompeurs. Oddo BHF rappelle que ce type de produits a été autorisé lorsque les traitements de Novo Nordisk faisaient face à des ruptures d'approvisionnement. Ces pharmacies se sont donc fournies en principes actifs auprès de sites de production chinois non approuvés par la FDA - une situation qui devait être temporaire - et ont réussi à capter environ un tiers du marché américain des GLP-1.



Ce type de production aurait dû s'arrêter une fois les médicaments de marque de nouveau disponibles. Les autorités sanitaires américaines rappellent que "les patients doivent comprendre que les GLP-1 préparés ne présentent pas les mêmes garanties démontrées de sécurité, d'efficacité et de constance que les médicaments approuvés".



Une bonne nouvelle pour Novo Nordisk à court terme



Le broker estime qu'il s'agit d'une bonne nouvelle à court terme pour le laboratoire danois, car une partie des patients pourrait rebasculer vers les produits de marque. Ce mouvement serait soutenu, selon Oddo BHF, par la baisse du prix des traitements de Novo Nordisk, baisse qui a déjà été observée et qui devrait accentuer le recul d'environ 15% en 2027 selon Oddo BHF.



Les analystes estiment que, selon une hypothèse dans laquelle 50 % de ces patients reviennent vers les produits de Novo Nordisk, l'impact théorique sur la franchise obésité serait supérieur à 5 % à court terme. Oddo BHF rappelle toutefois que cette situation ne modifie pas "les risques structurels de long terme qui pèsent sur la franchise obésité de Novo". Celle-ci restera exposée à l'arrivée de génériques dans certains marchés hors États-Unis (Canada, Brésil, Chine...), puis aux États-Unis et en Europe à partir de 2031.



La recommandation des analystes reste à neutre sur le titre Novo Nordisk, avec un objectif de cours de 305 couronnes danoises