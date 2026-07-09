Oeneo indique avoir signé un accord avec les actionnaires de Lamouroux en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital de cette société, forte d'une quarantaine de collaborateurs et réalisant un chiffre d'affaires de près de 10 MEUR en année pleine.
Implantée à Beychac-et-Caillau, en Gironde, au coeur de l'Entre-deux-Mers, Lamouroux est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes de contrôle et de régulation thermique automatisés dédiés au monde vitivinicole.
Avec cette opération, Oeneo enrichirait son offre tout au long du cycle d'élaboration du vin, en y ajoutant une brique technologique complémentaire : la maîtrise de la thermorégulation au stade de la vinification et de l'élevage.
Selon le groupe vitivinicole, cette activité, à forte composante d'innovation et de R&D, lui offrirait à terme un réel potentiel de développement, notamment en s'appuyant sur son réseau commercial et sa présence mondiale.
La réalisation de l'opération est soumise à la satisfaction de conditions préalables et suspensives, et devrait intervenir dans les prochains mois. L'équipe dirigeante de Lamouroux accompagnerait la transition de la société aux côtés des équipes du groupe Oeneo.
Oeneo est le n° 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vins et le n° 2 mondial des produits de bouchage de vins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de bouchage (76,5%) : notamment bouchons technologiques en liège pour vins tranquilles, vins effervescents et spiritueux, dans les gammes DIAM, MYTIK et SETOP ;
- produits de tonnellerie (23,5%) : fûts, tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs (poudres, copeaux et staves) commercialisés sous les marques Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,3%), Europe (40,1%), Amérique (21,2%), Océanie (2,7%) et autres (5,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.