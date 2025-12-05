Oeneo voit ses bénéfices reculer pour son premier semestre

Oeneo publie un résultat net part du groupe en baisse de 14,8% à 13,4 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 17,4% à 19,6 MEUR, soit une marge améliorée de 0,8 point à 14%.



Son chiffre d'affaires a baissé de 8,3% à 140,3 MEUR, dont des reculs de 4% dans la division bouchage, affectée par un mix produit moins favorable, et surtout de 18% dans la division élevage, davantage sensible à la conjoncture et aux reports d'investissements.



Oeneo revendique ainsi des résultats semestriels "toujours solides, au-dessus des attentes initiales, malgré le recul d'activité conséquence de la baisse de la consommation mondiale et de la faiblesse des vendanges 2025".



"Face au contexte difficile du marché des vins et spiritueux, le groupe demeure prudent pour le second semestre et concentre ses efforts sur la productivité et l'innovation", affirme le fournisseur à la filière vitivinicole.