Oeneo publie un résultat net part du groupe en baisse de 14,8% à 13,4 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, ainsi qu'un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 17,4% à 19,6 MEUR, soit une marge améliorée de 0,8 point à 14%.
Son chiffre d'affaires a baissé de 8,3% à 140,3 MEUR, dont des reculs de 4% dans la division bouchage, affectée par un mix produit moins favorable, et surtout de 18% dans la division élevage, davantage sensible à la conjoncture et aux reports d'investissements.
Oeneo revendique ainsi des résultats semestriels "toujours solides, au-dessus des attentes initiales, malgré le recul d'activité conséquence de la baisse de la consommation mondiale et de la faiblesse des vendanges 2025".
"Face au contexte difficile du marché des vins et spiritueux, le groupe demeure prudent pour le second semestre et concentre ses efforts sur la productivité et l'innovation", affirme le fournisseur à la filière vitivinicole.
Oeneo est le n° 1 mondial de la tonnellerie destinée à l'élevage de vins et le n° 2 mondial des produits de bouchage de vins. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de bouchage (72,9%) : notamment bouchons technologiques en liège pour vins tranquilles, vins effervescents et spiritueux, dans les gammes DIAM, MYTIK et SETOP ;
- produits de tonnellerie (27,1%) : fûts, tonneaux, cuves, foudres et produits alternatifs (poudres, copeaux et staves) commercialisés sous les marques Seguin Moreau, Boisé, Tonnellerie Millet, Fine Northern Oak et Galileo.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (30,7%), Europe (37,6%), Amérique (24,5%), Océanie (2,2%) et autres (5%).
