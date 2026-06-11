OHB et Rheinmetall annoncent la création de la coentreprise "OHB Rheinmetall Space Networks GmbH", basée à Brême, pour répondre au programme SATCOMBw Level 4 de la Bundeswehr.
La société aura la responsabilité globale du futur système de communications militaires, de son développement à son exploitation, en passant par l'intégration, la cybersécurité et la gestion d'un centre d'opérations cyber. L'infrastructure doit permettre la transmission sécurisée de voix, de données et d'informations en temps réel entre soldats, véhicules, plateformes et systèmes sans pilote.
Dirigée par Dennis Winkelmann et Alexander Beyer, la coentreprise a été officiellement enregistrée après l'autorisation de l'Office fédéral allemand des cartels en avril 2026.
Les deux partenaires estiment que ce programme renforcera la souveraineté technologique européenne et l'autonomie stratégique de l'Allemagne, tout en ouvrant des perspectives de coopération avec l'OTAN et le Framework Nations Concept.
Peu avant 16h, OHB progressait de 5,7% à Francfort tandis que son partenaire Rheinmetall s'adjugeait 2%.
Rheinmetall AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements, de composants et de solutions pour les industries militaires et civiles. Le CA (avant éliminations intragroupe et hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de véhicules (49%) : véhicules polyvalents sur roues et sur chenilles (véhicules militaires tactiques, véhicules de soutien, véhicules logistiques et véhicules spéciaux) ;
- systèmes d'armes et de munitions (32%) : canons automatiques pour les véhicules terrestres, aériens et maritimes, armes à canon lisse, systèmes d'artillerie, projectiles intelligents, lasers à haute énergie, etc. ;
- solutions électroniques (19%) : capteurs et systèmes de mise en réseau, solutions de protection dans le cyberespace, systèmes de défense aérienne, systèmes de radar, solutions de documentation technique, systèmes électroniques intégrés, drones et robots terrestres automatisés, solutions de formation et de simulation.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38%), Europe (42,9%), Amériques (7,9%), Asie et Proche-Orient (5,1%) et autres (6,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.