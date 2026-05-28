Okta porté par l'IA agentique dépasse les attentes de Wall Street
Okta a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la forte demande pour ses solutions de gestion des identités numériques dans un contexte de montée en puissance de l'intelligence artificielle agentique. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 91 cents par action pour un chiffre d'affaires de 765 millions de dollars, au-dessus des prévisions des analystes. L'action progressait d'environ 12% après la clôture de Wall Street.
Le chiffre d'affaires du spécialiste de la cybersécurité progresse de 11% sur un an, tandis que le bénéfice net atteint 74 millions de dollars contre 62 millions un an plus tôt. Le directeur général Todd McKinnon a expliqué que le développement rapide des agents d'intelligence artificielle renforçait les besoins des entreprises en solutions d'authentification et de sécurisation des identités numériques. Selon lui, les entreprises commencent surtout à préparer le déploiement massif de l'IA, ce qui devrait soutenir durablement la demande pour les infrastructures de sécurité.
Okta investit notamment dans des offres comme "Okta for AI Agents" et "Net-zero for AI Agents" afin de répondre aux nouveaux besoins liés aux agents logiciels autonomes. Les inquiétudes autour de la cybersécurité des systèmes d'IA se sont renforcées ces dernières semaines, notamment après les mises en garde concernant le modèle Mythos d'Anthropic. Pour le trimestre en cours, Okta prévoit des revenus globalement conformes aux attentes du marché, tandis que ses indicateurs de revenus contractés futurs ont dépassé les prévisions des analystes.
Okta, Inc. est un fournisseur d'identité indépendant. La plateforme d'identité Okta de la société est une solution d'identité indépendante et neutre basée sur le nuage qui permet à ses clients d'intégrer presque toutes les applications, services ou nuages qu'ils choisissent grâce à sa plateforme sécurisée et à son infrastructure en nuage. Son Workforce Identity Cloud est utilisé comme système central pour les besoins de connectivité, d'accès, d'authentification et de gestion du cycle de vie de l'identité d'une organisation, couvrant l'ensemble de ses utilisateurs, technologies et applications. Ses produits Workforce Identity comprennent Universal Directory, Single Sign-On, Adaptive Multi-Factor Authentication, Lifecycle Management, API Access Management, Access Gateway, Advanced Server Access et Okta Identity Governance. Les produits d'identité client de la société comprennent Universal Login, Attack Protection, Adaptive Multi-Factor Authentication, Passwordless, Machine to Machine, Private Cloud, Organizations, Actions and Extensibility, et Enterprise Connections.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.