Le chiffre d'affaires du spécialiste de la cybersécurité progresse de 11% sur un an, tandis que le bénéfice net atteint 74 millions de dollars contre 62 millions un an plus tôt. Le directeur général Todd McKinnon a expliqué que le développement rapide des agents d'intelligence artificielle renforçait les besoins des entreprises en solutions d'authentification et de sécurisation des identités numériques. Selon lui, les entreprises commencent surtout à préparer le déploiement massif de l'IA, ce qui devrait soutenir durablement la demande pour les infrastructures de sécurité.

Okta investit notamment dans des offres comme "Okta for AI Agents" et "Net-zero for AI Agents" afin de répondre aux nouveaux besoins liés aux agents logiciels autonomes. Les inquiétudes autour de la cybersécurité des systèmes d'IA se sont renforcées ces dernières semaines, notamment après les mises en garde concernant le modèle Mythos d'Anthropic. Pour le trimestre en cours, Okta prévoit des revenus globalement conformes aux attentes du marché, tandis que ses indicateurs de revenus contractés futurs ont dépassé les prévisions des analystes.