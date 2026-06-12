La forte contraction de l'activité a entraîné une dégradation marquée de la rentabilité, avec un EBITDA de -13,5 MEUR contre +0,5 MEUR un an plus tôt.

Les comptes ont également été grevés par d'importantes dépréciations d'actifs, dont la dépréciation totale du goodwill pour 5,0 MEUR. Au final, le groupe affiche une perte nette de 26,8 MEUR, contre 3,6 MEUR en 2024.