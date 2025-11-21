Solutions30 annonce la nomination d'Olivier Domergue en tant que membre du directoire, en charge de la performance. Son entrée en fonctions interviendra le 1er janvier 2026, date à laquelle il démissionnera du conseil de surveillance.

Au sein du directoire, Olivier Domergue aura pour mission prioritaire de piloter l'amélioration de la performance opérationnelle et financière du groupe, en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes dirigeantes.

Spécialiste des services multi-techniques, il a notamment exercé la fonction de directeur général de Spie France, où il a conduit un ambitieux plan de transformation, avec à la clé 'une génération de trésorerie au meilleur niveau de la profession'.