Omer-Decugis annonce la création d'une co-entreprise avec PrepWorld

Omer-Decugis, un spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques basé à Rungis, et PrepWorld, leader britannique des fruits frais préparés, ont annoncé la création d'une co-entreprise baptisée PrepWorld France détenue à parts égales entre les deux partenaires.

Cette dernière sera implantée sur la future plateforme logistique du Français à Dunkerque-Port. L'objectif est d'accélérer le développement du marché de la fraîche découpe de fruits en France, avec une ambition plus large de desservir les principaux marchés européens.



Le marché français de fruits frais découpés, estimé à environ 200 millions d'euros, affiche une croissance continue d'année en année. Dans l'Hexagone, chaque habitant consomme environ chaque année 124 kg de fruits frais, soit 351 g par personne et par jour, et la demande pour des produits prêts à consommer s'accroît ce qui fait que ce marché dispose d'un fort potentiel de développement.