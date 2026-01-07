Omer-Decugis annonce la création d'une co-entreprise avec PrepWorld
Omer-Decugis, un spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques basé à Rungis, et PrepWorld, leader britannique des fruits frais préparés, ont annoncé la création d'une co-entreprise baptisée PrepWorld France détenue à parts égales entre les deux partenaires.
Cette dernière sera implantée sur la future plateforme logistique du Français à Dunkerque-Port. L'objectif est d'accélérer le développement du marché de la fraîche découpe de fruits en France, avec une ambition plus large de desservir les principaux marchés européens.
Le marché français de fruits frais découpés, estimé à environ 200 millions d'euros, affiche une croissance continue d'année en année. Dans l'Hexagone, chaque habitant consomme environ chaque année 124 kg de fruits frais, soit 351 g par personne et par jour, et la demande pour des produits prêts à consommer s'accroît ce qui fait que ce marché dispose d'un fort potentiel de développement.
Omer-Decugis & Cie est un groupe familial spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens.
Présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dès la production et l'importation, et disposant d'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration collective et commerciale, etc.).
