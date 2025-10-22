Omnicom a publié mardi soir un BPA ajusté (non GAAP) pour le troisième trimestre 2025 en augmentation de 10,3% à 2,24 dollars, un niveau supérieur au consensus, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté en amélioration de 0,1 point à 16,1%.
Les revenus du groupe de communication ont augmenté de 4% à 4,04 milliards, dont une croissance organique de 2,6% tirée par les Etats-Unis (+4,6%), l'Amérique latine (+27,3%), le Royaume-Uni (+3,7%) et la zone Moyen-Orient-Afrique (+5,9%).
'Nous prévoyons de conclure l'acquisition d'Interpublic le mois prochain', met en avant le PDG John Wren, qui 'constate déjà une forte dynamique avec d'importants nouveaux contrats remportés par les deux sociétés'.
'Notre capacité accrue à générer une croissance des revenus, à opérer avec une plus grande efficacité et à générer des flux de trésorerie disponibles sains ne fait que renforcer notre confiance dans l'avenir', poursuit-il.
Omnicom Group, Inc. est une société holding organisée autour de 7 pôles d'activités :
- prestations de publicité (53,7% du CA). En outre, le groupe propose des prestations de conseil média et développe une activité d'achat d'espaces publicitaires ;
- prestations de relations publiques (10,7%) ;
- prestations de marketing numérique, de marketing direct et de services de transformation numérique (10%) ;
- prestations de services de publicité et de communication pour les secteurs de la santé et de la pharmacie (9,4%) ;
- prestations de marketing de terrain et développement de solutions de marchandisage (6%) ;
- prestations de marketing commercial et de conseil en stratégie de marque (5,8%) ;
- prestations de marketing expérientiel (4,4%).
La CA par marché se ventile entre pharmacie et santé (15%), agroalimentaire (14%), technologie (11%), industrie automobile (10%), biens de consommation (8%), services financiers (7%), voyage et divertissement (7%), distribution (7%), télécommunications (5%) et autres (16%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (54,2%), Europe (29%), Asie-Pacifique (12,1%), Amérique latine (2,6%), Moyen Orient et Afrique (2,1%).
