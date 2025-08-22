Aujourd'hui, focus sur le Leading Economic Index (LEI). Composé de dix indicateurs, cet indice vise à anticiper l'évolution de l'économie en repérant les signaux avant-coureurs d'un possible retournement. Jusqu'ici, il ne s'est jamais trompé et chaque chute a été suivie d'un krach du S&P 500.

Et pourtant, depuis trois ans, le LEI dévisse… sans que cela n’affecte le S&P, toujours tiré vers le haut par les géants de la tech. Alors, à qui se fier ? À ceux qui croient que l’intelligence artificielle marque un tournant historique et que "cette fois, c’est différent" ? Ou à ceux qui regardent les faits en face et se tiennent prêts ?

Pour y voir plus clair, Thomas Veillet décrypte ces signaux dans le nouvel épisode de La Finance Décomplexée.

Retrouvez toutes les vidéos de Zonebourse sur notre chaîne YouTube

