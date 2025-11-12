L’action de la marque suisse On Holding a grimpé de plus de 20% mercredi, portée par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et une révision à la hausse, pour la troisième fois consécutive, de ses objectifs annuels. La société anticipe désormais un chiffre d’affaires de 2,98 milliards de francs suisses (3,72 milliards de dollars) pour l’exercice 2025, contre 2,91 milliards précédemment. À taux de change constants, la croissance attendue passe de 31% à 34%, légèrement au-dessus des estimations du marché.

Au troisième trimestre fiscal, le bénéfice net s’est élevé à 118,9 millions de francs, soit 36 centimes par action, contre 30,5 millions un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice atteint 43 centimes, bien au-delà des 25 centimes attendus. Le chiffre d’affaires a progressé de 25% sur un an à 794,4 millions de francs, dépassant les prévisions de 763 millions. On s’appuie sur un positionnement premium, une stratégie sans remises et une forte capacité d’innovation pour croître malgré un ralentissement global du marché de la sneaker, qui pèse sur des concurrents comme Nike et Hoka (Deckers).

En amont des fêtes, la marque maintient sa politique de non-promotion, y compris pour le Black Friday, confirmant sa volonté d’ancrer une image haut de gamme inspirée du luxe. On mise également sur des produits innovants comme la Cloudboom Strike LS, conçue avec la technologie LightSpray, portée par Hellen Obiri lors de sa victoire record au marathon de New York. Avec une croissance rapide et un positionnement différenciant, On ambitionne de devenir la marque de sport la plus premium du marché.