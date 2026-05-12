Le chiffre d'affaires du premier trimestre a progressé de 14,5% à 831,9 millions de francs suisses (1,07 milliard de dollars), au-dessus du consensus des analystes fixé à 822,5 millions de francs.

Le groupe suisse a relevé son objectif de marge opérationnelle pour 2026 à une fourchette de 19,5% à 20%, contre 18,5% à 19% auparavant, tout en visant désormais une marge brute d'au moins 64,5%. Il a par ailleurs confirmé son objectif d'une croissance des ventes d'au moins 23% cette année.